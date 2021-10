Covid-19: Vacinação continua em Porto Alegre no fim de semana e aplicação da AstraZeneca é retomada

A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 é mantida neste fim de semana em Porto Alegre para todas as pessoas com 12 anos ou mais. A população também poderá buscar os locais para receber a segunda aplicação e dose de reforço. Será retomada a aplicação de segundas doses de AstraZeneca/Fiocruz.

No sábado (2) haverá vacinação em quatro locais: nas unidades de saúde Assis Brasil, São Carlos e Tristeza, e no Shopping João Pessoa, das 9h às 17h. Já no domingo (3) será feita ação especial em cinco pontos da Restinga. Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF.

A segunda dose será aplicada em quem já completou o intervalo de aplicação da Pfizer há pelo menos oito semanas. Com relação à D2 de CoronaVac e AstraZeneca, será mantido o intervalo de 28 dias e dez semanas, respectivamente.

Para retomar a aplicação de segundas doses de AstraZeneca, o município solicitou entrega de mais vacinas à Secretaria Estadual de Saúde para evitar paralisação no processo de imunização durante o fim de semana.

Poderão receber a dose de reforço pessoas com 70 anos ou mais vacinadas com a segunda aplicação há mais de seis meses e pessoas de todas as idades com alto grau de imunossupressão, com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias.

Vacinação no fim de semana

Sábado (02)

Unidades de Saúde - das 9h às 17h:

Assis Brasil – avenida Assis Brasil, 6615 – bairro Sarandi

São Carlos – avenida Bento Gonçalves, 6670 – bairro Agronomia

Tristeza - avenida Wenceslau Escobar, 2442 – bairro Tristeza

Shopping João Pessoa - avenida João Pessoa, 1831 - bairro Farroupilha - Loja 01, das 9h às 17h

Domingo (03)