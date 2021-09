Porto Alegre começa a aplicar dose de reforço em profissionais da saúde nesta quinta-feira

A dose de reforço contra a Covid-19 começa a ser aplicada em profissionais de saúde nesta quinta-feira (30) em Porto Alegre. Em uma primeira etapa, serão imunizados apenas os funcionários de hospitais e serviços de saúde do município que tenham recebido a segunda dose (D2) até 20 de fevereiro.

A aplicação irá ocorrer no próprio local de trabalho do profissional. Serão utilizadas doses remanescentes de Pfizer/BioNTech para a imunização da categoria. A abertura de novos públicos depende da chegada de mais vacinas ao Rio Grande do Sul.

O secretário municipal da Saúde, Mauro Sparta, explica que a escolha do primeiro grupo foi baseada na ordem com que os profissionais da saúde receberam a D1. “A vacinação da categoria começou em janeiro nas instituições de saúde. Seguiremos essa mesma ordem, dando prioridade aos que foram imunizados primeiro”, afirma.

dose reforço está disponível na Capital apenas para a faixa etária acima dos 70 anos ampliação para o público para 60 anos foi anunciada nesta terça-feira (28) Segundo a prefeitura, é preciso aguardar o recebimento de nova remessa de vacinas para iniciar a aplicação da D3 em idosos com 60 anos ou mais. Atualmente, ae com esquema vacinal completo há pelo menos seis meses. Apelo Ministério da Saúde.

Além de pessoas com mais de 70 anos, também recebem a D3 pessoas de todas as idades com alto grau de imunossupressão, com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias.