Porto Alegre aplica reforço da vacina em idosos acamados a partir desta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre inicia nesta quarta-feira (29) a aplicação da dose de reforço em idosos acamados. Poderão receber a vacinação a domicílio pessoas com mais de 60 anos, com esquema vacinal completo há pelo menos seis meses e que tenham dificuldades de locomoção.

Quem já recebeu a primeira ou segunda dose em casa, deve aguardar o contato das unidades de saúde. “As equipes já possuem a listagem com os nomes e telefones e irão entrar em contato para realizar o agendamento da terceira dose”, explica a diretora de Atenção Primária à Saúde, Caroline Schirmer.

Já os idosos que receberam a primeira e segunda dose em algum dos locais de imunização da Capital e que agora encontram-se acamados devem solicitar a vacinação a domicílio diretamente para as suas unidades de saúde através do WhatsApp ( confira os contatos aqui ).

Na mensagem, é preciso encaminhar nome do paciente, número do CPF, data de nascimento, endereço, confirmação da condição de acamado, telefone para contato e uma foto da carteirinha com o registro das duas aplicações. O atendimento via WhatsApp é exclusivo para moradores da Capital e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Após a verificação da documentação, as equipes irão confirmar o agendamento. O prazo para a realização dependerá do número de solicitações de cada unidade de saúde.

Seguindo orientação técnica do Ministério da Saúde, será utilizado o imunizante da Pfizer/BioNTech para a vacinação deste público. Os cuidadores de idosos não estão contemplados nesta etapa da imunização.