Rio Grande do Sul tem 352 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (27) foram confirmados 352 novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, e, com isso, o Estado já soma 1.433.550 infectados desde março de 2020. Segundo boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a incidência da doença é de 12,6 mil pessoas a cada 100 mil habitantes.