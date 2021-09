Porto Alegre suspende vacinação no Posto Modelo; Rolê da Vacina vai a mais bairros

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) anunciou algumas alterações na vacinação contra a Covid-19 nesta semana em Porto Alegre. A partir desta segunda-feira (27), a imunização no Shopping João Pessoa, no bairro Farroupilha, terá o horário estendido, com funcionamento das 9h às 21h. Com isso, a vacinação no Centro de Saúde Modelo, que ocorria das 18h às 21h, será suspensa.

Também haverá aplicação de doses no Centro Social Marista de Porto Alegre (Cesmar), das 9h às 16h, no Largo Glênio Peres (tenda do Sesi), das 13h às 19h, em 36 unidades de saúde e 16 farmácias parceiras ( https://prefeitura.poa.br/coronavirus/vacina/locais-de-vacinacao ).

Além disso, o Rolê da Vacina será levado para bairros onde as unidades de saúde não costumam realizar a vacinação. De acordo com a diretora de Atenção Primária à Saúde, Caroline Schirmer, foram priorizadas comunidades mais distantes. "O objetivo é atingir as pessoas que têm dificuldade de deslocamento para os pontos fixos de vacinação", enfatiza.

Nesta semana, prossegue a aplicação de primeira dose (D1) para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Também haverá segunda dose (D2) de Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca e Coronavac/Butantan para quem tomou a primeira dose há oito semanas, dez semanas ou 28 dias, respectivamente.

Já a dose de reforço estará disponível para idosos com 70 anos ou mais vacinados com a D2 há seis meses e imunossuprimidos de todas as faixas etárias vacinados com a segunda dose há pelo menos 28 dias, independente da fabricante.

Rolê da Vacina

Segunda-feira (27):

Unidade de Saúde Timbaúva - Rua Sebastião do Nascimento, 1050 - Bairro Mário Quintana

Terça-feira (28):

Unidade de Saúde Esmeralda - Rua Dolores Duran, 1621 - Bairro Agronomia

Unidade de Saúde Rincão - Estrada Afonso Loureiro Mariante, 1394 – Rincão, Bairro Belém Velho

Quarta-feira (29):

Unidade de Saúde Núcleo Esperança - R 7114, 23 - Bairro Restinga

Unidade de Saúde Farrapos - Rua Graciano Camozzato, 185 - Bairro Farrapos

Quinta-feira (30):

Unidade de Saúde Morro dos Sargentos - Rua Argemiro Oganda Correa, 330 - Bairro Serraria

Unidade de Saúde Morro da Cruz - Travessa 25 de Julho, 1526 - Bairro Partenon

Sexta-feira (01):