RS registra mais 494 casos de Covid-19 neste domingo

O Rio Grande do Sul registrou, neste domingo (26), 494 novos casos de Covid-19. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou mais cinco óbitos pela doença, que já vitimou 34.746 pessoas no Estado desde o início da pandemia.

as internações em UTIs por coronavírus voltaram a subir no Rio Grande do Sul O número de casos confirmados de Covid-19 no RS chegou a 1.433.261 pessoas. Desse total, 1.391.994 estão recuperadas (97%) e 6.425 estão em acompanhamento. Na última semana,

A taxa de ocupação dos hospitais no Rio Grande do Sul é 56,9%, com 1.877 pacientes em 3.301 leitos de UTI. No total, 435 leitos estão ocupados por pessoas com casos confirmados de Covid-19, e 105 são suspeitos de estarem infectados com a doença.