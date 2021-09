Covid-19: Imunização segue para pessoas com 12 anos ou mais no fim de semana com Gre-Nal da Vacinação

A imunização contra a Covid-19 continua no fim de semana para todos os porto-alegrenses com 12 anos ou mais. No sábado (25) e domingo (26), a população pode buscar os locais para receber a primeira, segunda e terceira dose.

No sábado, das 9h às 16h, ocorre o Gre-Nal da Vacinação, no Estádio Beira-Rio e na Arena do Grêmio, além do Shopping Total. A vacinação ocorre dentro dos estádios, tanto na Arena quanto no Beira-Rio. Quem for de carro aos locais terá estacionamento gratuito.

No domingo, a Unidade Móvel de Saúde leva a vacinação até a comunidade do bairro Sarandi, na Escola Municipal Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha (rua Xavier de Carvalho, 274 - Sarandi), das 9h às 13h. Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF.

Haverá aplicação da segunda dose de todos os imunizantes. O intervalo de aplicação das doses da Pfizer/BioNTech é de oito semanas. Podem buscar a segunda dose pessoas vacinadas até 31 de julho. Para a D2 de Coronavac/Butantan e Oxford/AstraZeneca, será mantido o intervalo de 28 dias e dez semanas, respectivamente. Assim, quem recebeu a primeira dose até 28 de agosto (Coronavac) e 17 de julho (Oxford) já pode completar o esquema vacinal. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Poderão receber a dose de reforço pessoas com 70 anos ou mais vacinadas com a segunda dose até 24 de março e aquelas de todas as idades com alto grau de imunossupressão, com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias, até 27 de agosto.

Vacinação em Porto Alegre nesta fim de semana:

Sábado (25), das 9h às 16h:

Estádio Beira-Rio - acesso pela rua Nestor Ludwig (atrás do Centro de Eventos) - bairro Praia de Belas

Arena do Grêmio - rua Ricardo Seibel de Freitas Lima (acesso pelo portão 2, coxia D) - bairro Humaitá

Shopping Total - avenida Cristóvão Colombo, 545 - bairro Floresta

Domingo (26), das 9h às 13h: