Ministério da Saúde volta a recomendar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos

O Ministério da Saúde publicou, na noite desta quarta-feira (22), uma Nota Técnica recomendando a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidades. Na semana passada, a Pasta havia divulgado que a vacinação não era segura para esse público . A decisão foi tomada após a notificação de um evento adverso grave, com morte, de uma adolescente no estado de São Paulo após tomar a vacina da Pfizer, tendo sido descartada posteriormente pela Anvisa a relação com a vacina.