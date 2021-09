RS registra 311 novos casos e 10 óbitos pela Covid-19 nesta segunda

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (20) 311 novos casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus, chegando a 1.428.989 infectados. Também foram contabilizados, em todo o Estado, 10 óbitos em decorrência de complicações da Covid-19.

Com isso, já foram 34.607 gaúchos que perderam a vida para a pandemia. No entanto, o RS registra 1.388.975 pessoas recuperadas da doença. Outros 5,3 mil gaúchos infectados ainda estão sendo acompanhados pelas instituições de saúde.

A taxa de ocupação das UTIs segue em queda no Estado, com 56,5% de ocupação atual, com 1.865 pacientes em 3.301 leitos intensivos.

Outro índice positivo é o de gaúchos imunizados contra a Covid-19, que nesta segunda alcançou o total de 12.970.657 pessoas, com 92% da população vacinável tendo recebido ao menos a primeira dose da vacina, e 56,2% dos gaúchos já atingindo o esquema vacinal completo.