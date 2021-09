RS registra mais 5.515 casos confirmados de Covid-19

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou neste sábado (18) que foram confirmados mais 5.515 casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Além disso, foram relatados 20 novos óbitos devido à doença.

Com isso, o número de infectados com o coronavírus no Estado, desde o início da pandemia, soma 1.428.292 pessoas. Desse total, 1.387.890 (ou 97% dos casos) estão recuperados. Outros 5.714 contaminados estão acompanhamento. O total de óbitos decorrentes da Covid-19 no Rio Grande do Sul chega a 34.595 pessoa.

A média móvel de 14 dias (indicador usado para analisar tendências) do número de novos casos confirmados, divulgada na sexta-feira (17) aponta para redução de infecções. A média diária era de 358 contaminações, contra 399 da quinta-feira (16). A média móvel de contaminações em 14 dias vem caindo desde 2 de junho, quando estava em 4.810 casos confirmados diariamente. Os números podem ser atualizados, com a entrada de novas confirmações.

No caso dos óbitos, a média móvel de 14 dias na sexta-feira estava em 17 falecimentos diários. Esse indicador está em queda desde 15 de junho, quando eram registrados, em média, 106 óbitos por dia.

Desde março de 2020, já ocorreram 108.973 hospitalizações por conta da doença. Atualmente, a taxa de ocupação das UTIs em hospitais gaúchos é de 57,4%, com 1.896 pacientes sendo atendidos em 3.301 leitos. Destes, 411 são de casos confirmados de Covid-19, e outros 97 são suspeitos de estarem com a doença.