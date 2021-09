Porto Alegre tem esquema especial de vacinação para o fim de semana e feriado

A Prefeitura de Porto Alegre preparou esquema especial de vacinação contra a Covid-19 para este final de semana e para o feriado de 20 de setembro. Podem se vacinar todos os porto-alegrenses com 15 anos ou mais. No sábado (18), domingo (19) e segunda (20) a população pode buscar os locais de vacinação para receber a primeira, segunda e terceira dose do imunizante.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital.

A aplicação da segunda dose segue disponível para quem recebeu AstraZeneca há pelo menos dez semanas e para todos que receberam a primeira dose de Coronavac há 28 dias. O intervalo de aplicação das doses da Pfizer/BioNTech é de oito semanas. Podem buscar a segunda dose pessoas vacinadas até 24 de julho. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Poderão receber a dose de reforço pessoas com 70 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 18 de março e pessoas de todas as idades com alto grau de imunossupressão, com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias. Para receber a terceira dose, imunossuprimidos devem apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das duas doses e comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Vacinação em Porto Alegre nesta fim de semana:

Sábado (18), das 9h às 17h:

Centro Evangelístico da Assembleia de Deus - av. Bento Gonçalves, 343

Shopping João Pessoa - av. João Pessoa, 1831 - Farroupilha - Loja 01

Assis Brasil - av. Assis Brasil, 6615 - Sarandi

Farrapos - rua Graciano Camozzato, 185 - Farrapos

Glória - av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Glória

Macedônia - av. Macedônia, 750 - Restinga Nova

Mapa - rua Cel. Jaime Rolemberg de Lima, 92 Bairro - Lomba do Pinheiro

Morro Santana - rua Marieta Menna Barreto, 210 - Protásio Alves

Tristeza - av. Wenceslau Escobar, 2442 - Tristeza

Domingo (19), das 9h às 13h:

Unidade Móvel de Saúde instalada no Centro Social Marista Irmão Bortolini - (av. Voluntários da Pátria, 1940 - bairro Floresta)

Segunda-feira (20), das 9h às 17h: