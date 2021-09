RS reforça intenção de manter imunização de adolescentes contra a Covid-19

grupos prioritários calendário vacinal seria mantido apenas até a chegada de novos lotes da Pfizer Em nota conjunta, divulgada na tarde desta sexta-feira (17), a Secretaria Estadual da Saúde (SES) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/RS) se manifestaram sobre a intenção de manter a imunização de adolescentes gaúchos contra a Covid-19. Na quinta-feira (16), o Ministério da Saúde restringiu a vacinação aosdessa faixa etária, e o presidente do Cosems/RS, Maicon Lemos, disse que o, único imunizante liberado no Brasil para jovens entre 12 e 17 anos.

O comunicado considera as reações ao recuo da vacina, apresentadas por órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). No texto, os signatários lembram que a imunização de adolescentes iniciou no Estado em período oportuno e "cumprindo as normas vigentes", com a distribuição de 76,6 mil doses, que correspondem a 50% do público de adolescentes na faixa etária de 17 anos.

Segundo a SES e o Cosems/RS, a orientação "é de que cumpra-se a totalidade do público de 17 anos com a chegada de doses 1 da Pfizer, a única a ser utilizada o grupo", e a "expansão para as demais faixas etárias de adolescentes dependerá da chegada de novas doses, sendo sua distribuição avaliada oportunamente".

Os dois órgãos esclarecem ainda que serão garantidas as segundas doses aos adolescentes que receberam a primeira aplicação nos últimos dias, e que a estratégia de vacinação do RS prevê "atingir a integralidade dos municípios que ainda necessitam de doses para completar a vacinação de 18 anos ou mais; avançar com a dose de reforço aos idosos com mais de 70 anos, observando o intervalo de seis meses após segunda dose; e aumentar a cobertura vacinal, com a aplicação da D2 a todos os vacinados com D1".

A intenção do Estado, de acordo com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, é continuar avançando na imunização dos adolescentes, conforme disponibilidade de doses. "Começamos a vacinar os adolescentes na data indicada pelo Ministério e queremos continuar, desde que tenhamos doses Pfizer disponíveis. Nosso desejo é que o MS reveja a posição tomada", enfatiza a titular da pasta.