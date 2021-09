Testes de Covid positivos em farmácia caem para menor patamar do ano

O número de resultados positivos para a Covid-19 nos testes rápidos nas farmácias segue em queda. Caiu para o menor patamar deste ano no levantamento realizado entre 30 de agosto e 5 de setembro pela Abrafarma, associação que reúne grandes redes de drogarias.

Nos exames, que podem avaliar antígenos ou anticorpos, foram detectados cerca de 25,3 mil casos da doença no período, quantidade registrada pela última vez no final de 2020. O número representa 14,5% do total de exames realizados no final de agosto e início de setembro.

Os estados de Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Roraima tiveram alta nos resultados positivos na comparação com a semana anterior, enquanto o patamar se manteve estável no Acre e no Paraná. A Abrafarma registrou queda em todos os outros estados.