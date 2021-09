Doria determina que Butantan substitua lotes de Coronavac interditados

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), determinou nesta terça-feira (14) que o Instituto Butantan substitua os lotes de vacinas interditados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O primeiro lote a ser reposto, de 6,9 milhões de doses, será entregue nesta quarta-feira (15) ao Ministério da Saúde. Um novo lote com 5 milhões chegará ao Estado na próxima semana. De acordo com o governo, as vacinas foram produzidas pelo próprio Butantan com IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) proveniente de fábrica na China.