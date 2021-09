Covid-19: Porto Alegre amplia locais que realizam testes rápidos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da prefeitura de Porto Alegre amplia, a partir desta terça-feira (14), de 18 para 31 o número de unidades de saúde que disponibilizam testes rápidos de antígeno para detecção da Covid-19 a pacientes sintomáticos. O teste é feito através de amostras de coleta nasal, preferencialmente entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas.

Nos locais que realizam o teste, os pacientes passam por uma avaliação médica e, se houver indicação de contaminação pelo vírus, são encaminhados para testagem na própria unidade. Os resultados saem em aproximadamente 15 minutos. Com a ampliação do serviço, o objetivo é facilitar o acesso da população à testagem. Quem tiver diagnóstico negativo no teste de antígeno e persistir com sintomas será encaminhado para a realização de um novo exame, do tipo RT-PCR.

A diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, destaca a importância da ampliação de locais de testagem no combate à transmissão da Covid-19 na Capital. “Colocar os testes de antígeno em mais pontos da cidade possibilita a identificação precoce do vírus e, principalmente, a redução da transmissão, já que o paciente é orientado a ficar afastado, evitando o contato com outras pessoas”, afirma.

Unidades de saúde que oferecem o teste rápido de antígeno::