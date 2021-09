Surto de Covid-19 é encerrado no Hospital Conceição após 42 dias

Está declarado encerrado o surto de Covid-19 que acometeu o Hospital Nossa Senhora da Conceição durante 42 dias. A confirmação veio através do Gabinete de Gerenciamento de Crise do Grupo Hospitalar Conceição (GVH), que reuniu-se na manhã desta terça-feira (14), quando a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) do hospital informaram o encerramento do surto que identificado nas dependências do hospital desde 4 de agosto.

Durante este período, foram 171 casos positivos, dos quais 97 pacientes e 74 profissionais de saúde, com 13 áreas afetadas e 33 óbitos de pacientes. Das 14 amostras enviadas à Fiocruz, retornaram cinco com a presença da variante Delta e as demais aguardam confirmação.

Com o surto encerrado, está havendo o retorno dos procedimentos eletivos, que haviam sido temporariamente suspensos. Ainda serão discutidas com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre as outras medidas preventivas que foram adotadas, como a suspensão das visitas, rastreamento dos pacientes e profissionais de saúde, reabertura de leitos clínicos para atendimento de pacientes Covid-19 e intensificação dos protocolos de prevenção.

"O surto foi encarrado porque não houve o surgimento de casos novos nos últimos 14 dias, nem de profissionais de saúde e nem de pacientes vinculados às áreas afetadas pelo surto", declarou a Dra. Ivana Varela, médica epidemiologista e coordenadora do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do Conceição.

Segundo ela, o surto contou com "17 casos com envolvimento da variante Delta entre os 97 pacientes, o que á 17,5%. São 5 casos confirmados da variante Delta e 12 aguardam a confirmação da Fiocruz. Em relação aos óbitos, temos um percentual maior de envolvimento da variante Delta. são 8 casos de variante Delta entre os 33 óbitos, sendo dois deles confirmados - o que dá quase um quarto dos pacientes que evoluíram ao óbito", afirmou a epidemiologista.