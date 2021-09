Confirmados mais 15 óbitos por Covid-19 no RS

Foram confirmados mais 15 óbitos por Covid-19 no Rio Grande do Sul neste domingo (12), informou a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Também foram registrados 252 novos casos positivos da doença. Com isso, o total de gaúchos contaminados desde o início da pandemia chega a 1.419.330 e o de óbitos, 34.453 (ou 2,4% dos infectados). Entre os casos confirmados, 1.380.943 já estão recuperados, o que representa 97% do total. Outros 3.841 estão em acompanhamento médico.

No sábado, a média móvel diária de óbitos em 14 dias (índice usado para ver a tendência de queda ou alta no número de casos) foi de 17 falecimentos diários, o menor número desde 27 de junho de 2020. A média móvel de óbitos vem caindo no Rio Grande do Sul desde 15 de junho de 2021, quando estava em 106 morte por dia.

A taxa média de ocupação dos hospitais no Rio Grande do Sul é de 55,6%, com 1.858 pacientes em 3.340 leitos de UTI. Desse total, 436 são de casos confirmados de Covid-19, e outros 115 são suspeitos de estarem infectados com a doença.

No Brasil, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, divulgados na noite de sábado (11), já foram registrados, até o momento, 20.989.164 casos de Covid-19. Em 24 horas, 14.314 novos casos foram informados, enquanto 373,6 mil seguem em acompanhamento.

O mais novo boletim epidemiológico mostra, ainda, 712 óbitos decorrentes da doença. No total, o País teve 586.558 mortes por Covid-19. O número de recuperados está em 20.029.040 - o equivalente a 95,4% do total de casos.

O Ministério da Saúde informa que há 3,4 mil óbitos ainda em investigação. O número é relativo a casos em que exames de diagnóstico são feitos após a morte do paciente.