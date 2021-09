Vacinação contra a Covid-19 será mantida neste fim de semana em Porto Alegre

A vacinação contra a Covid-19 será mantida para todos os porto-alegrenses com 18 anos ou mais neste fim de semana. No sábado (11) e domingo (12) a população adulta pode buscar os locais de vacinação para receber a primeira e a segunda dose do imunizante. Para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, a vacinação será retomada na segunda-feira (13).

A aplicação das doses ocorre em dois locais no sábado: no Hotel Blue Tree Towers Millenium, no bairro Praia de Belas, das 9h às 17h, e no Feirão de Empregos, no bairro Coronel Aparício Borges, das 9h às 15h. Já no domingo, a Unidade Móvel de Saúde leva a vacinação à Escola Municipal Portal Encantado, no bairro Lomba do Pinheiro.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital.

A aplicação da segunda dose segue disponível para quem recebeu AstraZeneca há pelo menos dez semanas e para todos que receberam a primeira dose de Coronavac há 28 dias. Não haverá segunda dose de Pfizer. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Vacinação em Porto Alegre nesta fim de semana:

Sábado (11):

Hotel Blue Tree Towers Millenium - Avenida Borges de Medeiros, 3120 - bairro Praia de Belas, das 9h às 16h

Feirão de Empregos - Avenida Veiga, 223 - bairro Cel. Aparício Borges, das 9h às 15h

Domingo (12), das 9h às 13h: