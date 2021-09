Com reativação de drive-thru, Porto Alegre segue vacinação contra Covid nesta quinta-feira

A vacinação contra a Covid-19 continua para todos os porto-alegrenses com 18 anos ou mais nesta quinta-feira (9). A aplicação das doses ocorre em 12 unidades de saúde e será reativada a estrutura do drive-thru híbrido no Shopping Bourbon Wallig - com atendimento de veículos e pedestres. Também seguirá a imunização de adolescentes com comorbidades de 12 anos a 17 anos e a aplicação da segunda dose da Pfizer, exclusivamente nas unidades de saúde.

As equipes volantes do Rolê da Vacina estarão no bairro São João durante o dia e em quatro unidades de saúde no período noturno (São Carlos, Modelo, Tristeza e Ramos), sem a necessidade de agendamento prévio.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital. No caso dos adolescentes com comorbidades, é necessário comprovar a condição (receita, laudo de exame, laudo ou relatório médico, etc). O comprovante de residência poderá ser no nome dos pais ou responsáveis.

A segunda dose para quem recebeu a AstraZeneca há pelo menos dez semanas acontece em 33 unidades de saúde e nove farmácias parceiras; para quem recebeu a Coronavac há 28 dias, em 13 unidades de saúde; já para quem recebeu a Pfizer há dez semanas ou mais, em 13 unidades de saúde. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Vacinação em Porto Alegre nesta quinta-feira (9):

Primeira dose:

12 unidades de saúde, das 8h às 17h

• Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - bairro Restinga

• Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – bairro Sarandi

• Belém Novo - Rua Florêncio Farias, 195 – bairro Belém Novo

• Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - bairro Camaquã

• IAPI - Rua Três de Abril, 90 - bairro Passo das Pedras

• Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - bairro Santa Tereza

• Modelo - no Colégio Júlio de Castilhos (acesso pelo estacionamento, na rua Laurindo)

• Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - bairro Protásio Alves

• Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - bairro Santa Cecília

• Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – bairro Centro

• São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - bairro Partenon

• Ramos - Rua K esquina R. C, s/nº – Vila Nova Santa Rosa, bairro Rubem Berta

Drive-thru híbrido no Shopping Bourbon Wallig - avenida Grécia, 1500 - bairro Cristo Redentor, das 8h às 17h

Segunda dose da Coronavac:

13 unidades de saúde , das 8h às 17h

Drive-thru híbrido no Shopping Bourbon Wallig - avenida Grécia, 1500 - bairro Cristo Redentor, das 8h às 17h, das 8h às 17h

App 156+POA (agendas para a unidade Bananeiras), das 18h às 21h

Segunda dose da AstraZeneca:

33 unidades de saúde , das 8h às 17h e nove farmácias parceiras , das 9h às 17h

Drive-thru híbrido no Shopping Bourbon Wallig - avenida Grécia, 1500 - bairro Cristo Redentor, das 8h às 17h

App 156+POA (agendas para as unidades Belém Novo, Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém, Santo Alfredo, São Cristóvão e Vila Jardim), das 10h às 19h

Segunda dose da Pfizer/BioNTech:

13 unidades de saúde , das 8h às 17h

Rolê da Vacina nos bairros, das 9h às 16h

Vila Dique - avenida Severo Dullius, 183 - bairro São João

Rolê da Vacina na Noite, das 18h às 21h