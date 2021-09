UTIs gaúchas estão com menor índice de ocupação no ano

A taxa de ocupação dos leitos de UTIs nos hospitais gaúchos segue recuando, e, nesta segunda-feira (6) chegou a 56,3% - menor índice desde o início de 2021. Segundo boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 455 dos 1.882 pacientes acolhidos em leitos de unidades de tratamento intensivo estão infectados pelo novo coronavírus. Desde meados de junho, o número tem ficado bem abaixo do que o de internos com outras doenças e indica sinais de que o avanço da vacinação no Estado tem interferido positivamente na redução de casos de alta complexidade causados pela Covid-19.

Apesar disso, diariamente a maioria dos municípios gaúchos recebe notificação de novos infectados e, com a notificação de outras 498 pessoas positivadas nesta segunda-feira, o Rio Grande do Sul soma 1.412.828 de casos confirmados do novo coronavírus desde março de 2020.

No mesmo rítmo de queda da ocupação de UTIs, o número de vítimas fatais da doença também está reduzindo, à medida que a população adere à vacinação. Conforme o SES, foram registradas dez mortes neste início de semana, totalizando 34.333 óbitos nos últimos 18 meses. A incidência de óbitos desde o início da pandemia é de 301,8 para cada 100 mil habitantes.

Por outro lado, mais de 1.371.927 infectados conseguiram se recuperar. Outros 6.475 seguem em acompanhamento da doença.