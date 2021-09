Capital aplica mais de 1,5 mil doses contra Covid-19 no sábado; vacinação segue neste domingo

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aplicou 1.628 doses de vacinas contra a Covid-19 nos três locais de imunização abertos neste sábado (4/9). Foram 512 vacinas de primeira dose e 1.116 de segunda dose. A vacinação continua amanhã, no domingo (5/5), para as pessoas de 18 anos ou mais.



O local da aplicação será a unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, que estará no estacionamento do Supermercado Pezzi, na rua Cruzeiro do Sul, 2445, bairro Santa Tereza, das 9h às 13h. No local, também haverá aplicação da segunda dose de Oxford/AstraZeneca e Coronavac/Butantan para quem tomou a primeira dose há mais de dez semanas ou 28 dias, respectivamente.



Neste sábado, o Centro de Saúde IAPI foi o ponto de maior movimento, com 1.090 vacinas aplicadas no total. Já a Unidade de Saúde Tristeza somou 421 vacinas. A Unidade Móvel de Saúde instalada na Ilha da Pintada aplicou 117 doses.