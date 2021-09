Porto Alegre mantém vacinação para pessoas com 18 anos ou mais neste fim de semana

A vacinação contra a Covid-19 será mantida para todos os porto-alegrenses com 18 anos ou mais neste fim de semana. No sábado (4) e no domingo (5), a população adulta pode buscar os locais de vacinação para receber a primeira e segunda dose do imunizante.

No sábado, a vacinação acontece em três locais: Unidade de Saúde Tristeza, Centro de Saúde IAPI e na Praça Dr. Salomão Pires de Abrahão, na Ilha da Pintada. Para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, a vacinação ocorrerá exclusivamente nas unidades de saúde Tristeza e IAPI, durante o sábado. Já no domingo, a aplicação das doses ocorre Unidade Móvel de Saúde instalada no bairro Santa Tereza.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital.

A aplicação da segunda dose segue disponível para quem recebeu AstraZeneca e Pfizer há pelo menos dez semanas e para todos que receberam a primeira dose de Coronavac há 28 dias. Não haverá segunda dose de Pfizer na Praça Dr. Salomão. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Vacinação em Porto Alegre nesta fim de semana:

Sábado (4):

Praça Dr. Salomão Pires de Abrahão s/nº - rua Capitão Coelho, Ilha da Pintada - das 9h às 13h

Centro de Saúde IAPI - avenida Wenceslau Escobar, 110, bairro Tristeza - das 9h às 15h

Unidade de Saúde Tristeza - rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16, bairro Passo da Areia - das 9h às 15h

Domingo (5), das 9h às 13h: