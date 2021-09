Anticorpos contra Covid-19 podem passar para bebês pelo leite materno

O aleitamento materno gera inúmeros benefícios à mulher e ao seu bebê, tanto em relação aos aspectos nutricionais e emocionais para a dupla como também em relação à imunização e proteção contra doenças para o recém-nascido e para a mãe. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo (USP) constatou que as mães vacinadas contra a Covid-19 produzem anticorpos que podem ser transmitidos ao recém-nascido pelo leite materno.

Conduzida pelo Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da USP e realizado pelo Instituto da Criança e do Adolescente, a pesquisa indicou presença de anticorpos no leite de colaboradoras lactantes do HC, imunizadas com a vacina Coronavac, do Instituto Butantan. De acordo com o estudo, foi observado que a segunda dose forneceu um incremento no nível de anticorpos das gestantes e, em algumas das colaboradoras, níveis altos de anticorpos contra a Covid-19 mantiveram-se no leite materno mesmo depois de alguns meses de amamentação.

"O leite materno é importante justamente porque carrega um grande repertório de anticorpos, acumulados ao longo da vida da gestante", explica a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança do HC, Magda Carneiro Sampaio. "O que o estudo mostra é que essa vacina também se incorpora ao repertório materno e a mãe vai passando esse anticorpo várias vezes ao dia ao bebê. Esse anticorpo (advindo do leite) é muito interessante, porque tem uma ação fundamentalmente local, quase nada dele é absorvido. Sua ação é em todo o trato gastrointestinal do bebê", complementa.

A pesquisadora destaca que estudos equivalentes foram feitos em outros países, como Israel, Estados Unidos e Espanha, mostrando que as vacinas Pfizer, Moderna e Oxford/Astrazeneca também induzem anticorpos no leite. Segundo ela, isso comprova que a Coronavac é um bom imunizante. "Dentre as que nós temos aqui disponíveis em maior quantidade, ela é a mais adequada para as gestantes pela questão da trombofilia", diz a professora, a partir dos indícios coletados no trabalho. Mulheres gestantes compõem o grupo de risco da Covid-19 e a tendência de se formarem coágulos sanguíneos (trombofilia) é maior nesse período.