RS já passa de 1,410 milhão de casos confirmados de Covid-19

O número de casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul aumentou nesta quinta-feira (2), quando ocorreram mais 1.353 registros de positivados com a doença. Com isso, o Estado já conta com 1.410.394 contaminados, somando as notificações dos 497 municípios desde março do ano passado. Destes, 1.368.828 (97%) já se recuperaram e outros 7.205 (1%) seguem em acompanhamento.