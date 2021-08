Rio Grande do Sul registra 1.538 novos casos de Covid-19 nesta terça

Com 1.538 notificações de positivados para a Covid-19 nesta terça-feira (31), o Rio Grande do Sul já soma 1.408.873 contaminados desde o início da pandemia, em março de 2020. Segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), a maior incidência de novos casos confirmados ocorreu em Santa Maria (132) e Caxias do Sul (127).