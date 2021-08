RS recebe mais 174.690 doses de vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira

O Rio Grande do Sul recebe, no final da tarde desta segunda-feira (30), uma remessa de mais 174.690 doses de vacinas contra a Covid-19. A informação foi confirmada neste domingo (29) pelo governo do Estado. Serão 66.690 doses de imunizantes da Pfizer e 108.000 doses da AstraZeneca.

Porto Alegre recebeu uma nova remessa Na sexta-feira (27),de vacinas contra a Covid-19 vindas da Secretária Estadual da Saúde (SES). São 28.548 doses no total, sendo 11.028 destinadas a primeiras doses e 17.520 a segundas doses de Pfizer. De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação com a segunda dose da Pfizer retorna na segunda-feira (30).