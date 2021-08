Ação na Orla do Guaíba aplica 2.020 doses de vacinas contra a Covid-19 neste sábado

A ação de vacinação contra a Covid-19 realizada neste sábado (28) na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, atraiu grande público até às 17h. A iniciativa integra a programação do Rolê da Vacina e teve 2 mil doses em uma tenda instalada na Rótula João Belchior Marques Goulart, no cruzamento das avenidas Edvaldo Pereira Paiva e Loureiro da Silva.

Ao todo, foram aplicadas 2.020 doses de vacinas: 769 de primeira dose e 1.251 de segunda. No local, foram aplicadas as primeiras e segundas doses dos imunizantes Coronavac/Butantan e Oxford/AstraZeneca. Para receber a primeira dose, foi preciso apresentar documento de identificação e comprovante de residência. Para a segunda dose, documento de identificação e carteirinha com o registro da primeira aplicação.

A ação foi organizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e conta com o apoio da UniRitter, que esteve no local com alunos e professores voluntários dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia, Odontologia, Ciências Biológicas e Fisioterapia. Os voluntários realizaram orientação e cadastro do público, no registro das doses no sistema do Ministério da Saúde e nas aplicações.

Também integraram a iniciativa alunos e professores voluntários da Escola Técnica Cecília Meireles (SEG), Factum Faculdade.