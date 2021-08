RS registra 1.233 novos casos e 29 mortes por Covid-19 neste sábado

Com 1.233 novos casos de Covid-19 confirmados neste sábado (29), o Rio Grande do Sul já soma 1.406.975 contaminados desde o início da pandemia, em março de 2020. Segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), a cidade com o maior número de novos registros foi Caxias do Sul com 147 notificações.