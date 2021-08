Prefeitura leva vacina da Covid-19 à Orla do Guaíba neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará na Orla do Guaíba vacinando contra a Covid-19 neste sábado (28). A aplicação ocorre das 11h às 17h em uma tenda instalada na Rótula João Belchior Marques Goulart, no cruzamento das avenidas Edvaldo Pereira Paiva e Loureiro da Silva.

Haverá aplicação de primeira dose em pessoas com 18 anos ou mais e segunda dose de Coronavac/Butantan e Oxford/AstraZeneca para todos os vacinados há 28 dias e dez semanas, respectivamente.

Para receber a primeira dose, é preciso apresentar documento de identificação e comprovante de residência. Para a segunda dose, documento de identificação e carteirinha com o registro da primeira aplicação.

A ação integra a programação do Rolê da Vacina e contará com o apoio de 56 voluntários da Faculdade Uniritter, sendo 33 alunos do curso de Enfermagem e três professores.

O ônibus Fique Sabendo, da SMS, também estará estacionado no local oferecendo testagem rápida de HIV. Também haverá orientações e distribuição de material informativo sobre prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

No domingo, a Unidade Móvel de Saúde levará a vacinação até a comunidade do Rubem Berta. O serviço estará instalado na Igreja Santa Rosa de Lima (Avenida Bernardino Oliveira Paim, 82 - Rubem Berta), das 9h às 13h.