Porto Alegre terá vacinação contra Covid-19 em dois pontos neste fim de semana

A vacinação contra a Covid-19 segue para pessoas com 18 anos ou mais neste fim de semana em Porto Alegre. No sábado (28), a vacinação ocorre na Orla do Guaíba, em uma tenda instalada na Rótula João Goulart, no cruzamento das avenidas Edvaldo Pereira Paiva e Loureiro da Silva. No domingo (29), a vacinação será na Unidade Móvel de Saúde, instalada no bairro Rubem Berta.