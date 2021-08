Com 1.542 casos nesta sexta-feira, Covid-19 contaminou 12,3 mil pessoas a 100 mil no RS

O Rio Grande do Sul conta com mais de 12,3 mil pessoas contaminadas por Covid-19 para cada 100 mil habitantes. Nesta sexta-feira (27) foram registrados mais 1.542 casos. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), 8% dos 1.405.745 milhão de infectados desde março do ano passado necessitaram de hospitalização por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).