Porto Alegre recebe mais de 28 mil novas doses da Pfizer nesta sexta-feira

No início da tarde desta sexta-feira (27), Porto Alegre recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 vindas da Secretária Estadual da Saúde (SES). São 28.548 doses no total, sendo 11.028 destinadas a primeiras doses e 17.520 a segundas doses de Pfizer.

As segundas doses da Pfizer esgotaram nesta sexta-feira em todos os pontos de vacinação da Capital. Porém, as Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) precisam de pelo menos um turno para realizar a separação dos imunizantes e distribuir para as unidades de saúde e demais locais de vacinação. Por isso, essas vacinas não serão aplicadas ainda nesta sexta.

Os imunizantes que chegaram também não estarão disponíveis no fim de semana. Como ações de vacinação ocorrem em pontos específicos, e o manejo técnico da Pfizer exige conservação e preparação diferenciadas, a distribuição para esses locais dificultaria a logística de vacinação.

De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação com a segunda dose da Pfizer retorna na segunda-feira (30).