Conceição encerra surto de Covid-19 em 8 áreas hospitalares; 5 têm surto ativo

O Grupo Hospitalar Conceição confirmou, na manhã desta quinta-feira (26), o 20º óbito decorrente do surto da variante Delta do coronavírus no hospital. Trata-se de uma mulher de 74 anos que já tinha tomado as duas doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. Ela tinha hipertensão arterial sistêmica e neoplasia renal. Há a suspeita de que ela tenha sido infectada com a cepa Delta, mas ainda não está confirmada.