Vacina da Pfizer contra Covid-19 será fabricada no Brasil a partir de 2022

A Pfizer e a BioNTech anunciaram nesta quinta-feira (26) a assinatura de uma carta de intenção com a farmacêutica brasileira Eurofarma para a produção da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Segundo comunicado das empresas, os procedimentos de transferência de tecnologia, desenvolvimento no local e instalação de equipamentos começarão "imediatamente", com início da fabricação em 2022.