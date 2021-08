Relatório dos EUA não traz resposta definitiva sobre origem da Covid-19

Um novo relatório das agências de inteligência dos Estados Unidos sobre as origens da Covid-19, entregue à Casa Branca na terça-feira (24) não trouxe uma resposta definitiva sobre a forma como a pandemia começou - se por um salto do coronavírus de animais para humanos ou por um vazamento do vírus de um laboratório. De acordo com dois oficiais seniores americanos, a ausência de conclusões é fruto, em parte, da falta de informações detalhadas por parte da China.