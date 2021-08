Prefeitura de Porto Alegre lança 'Rolê da Vacina' para incentivar imunização de jovens

A Prefeitura de Porto Alegre lançou nesta segunda-feira (23) o Rolê da Vacina, com o objetivo de incentivar a vacinação contra a Covid-19 entre os jovens. A Unidade Móvel da Secretaria Municipal de Saúde esteve estacionada no Largo Glênio Peres, das 14h às 17h, dando início às atividades, com a aplicação da primeira dose em todas as pessoas com 18 anos ou mais. A iniciativa também prevê, a partir desta terça (24), a presença de duas equipes volantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em diferentes bairros da Capital no período diurno, e da Unidade Móvel de Saúde da SMS em quadras de escola de samba no período noturno.





Na sexta-feira (27), haverá ação especial no Largo Zumbi dos Palmares, na Cidade Baixa, com vacinação até meia-noite. No sábado (28), a programação será finalizada na Orla do Guaíba.





O secretário de Saúde da Capital, Mauro Sparta, abriu o evento no Largo Glênio Peres, dando destaque ao trabalho realizado pelas equipes de saúde do município: “Desde o dia 19 de janeiro, não paramos de vacinar um dia sequer. Em sete meses de campanha, já aplicamos mais de um milhão e meio de doses. E queremos aqui reconhecer e homenagear os nossos profissionais e parceiros que estão firmes nesta batalha pela vida."

“O marco de hoje é símbolo da nossa luta coletiva por preservar vidas. Desde o início, Porto Alegre não parou de vacinar, resultado da união dos incansáveis trabalhadores da saúde e dos nossos parceiros. A vacina salva vidas e salva a comida na mesa dos trabalhadores”, afirmou o prefeito Sebastião Melo (MDB).





Veja abaixo onde serão os pontos de vacinação:

Terça-feira (24/08):

Rolê da Vacina nos bairros - 09h às 16h

Paróquia Menino Jesus de Praga (Rua Dr. Pitres, 61 - esquina Juca Batista, 1800)

Avenida Assis Brasil, 1299 - Passo d'Areia (em frente à loja Bona Som)

Rolê da Vacina na noite - 18h às 21h

Local: Escola de Samba Dona Leopoldina

Endereço: Estr. Martim Félix Berta, 38 - Rubem Berta





Quarta-feira (25/08):

Rolê da Vacina nos bairros - 09h às 16h

Codespa (Av. Bento Gonçalves, 5697 - Partenon)

Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Novo (R. Amélia Santini Fortunati, 101 - Rubem Berta)

Rolê da Vacina na Noite - 18h às 21h

Local: Escola de Samba Imperadores do Samba

Endereço: Av. Padre Cacique, 1567 - Praia de Belas





Quinta-feira (26/08):

Rolê da Vacina nos bairros - 09h às 16h

Centro Social Marista de Porto Alegre - Cesmar (Estr. Antônio Severino, 1493 - Rubem Berta)

Supermercado Cruzeiro (R. Cruzeiro do Sul, 1824 - Santa Tereza)

Rolê da Vacina na noite - 18h às 21h

Local: Escola de Samba Estado Maior da Restinga

Endereço: Av. João Antônio Silveira - Restinga





Sexta-feira (27/08):

Rolê da Vacina nos bairros - 09h às 16h

Centro da Juventude Restinga (Av. Economista Nilo Wulff, 914)

Reitoria da UFRGS (Av. Paulo Gama, 110, Farroupilha)

Rolê da Vacina na noite - 18h às 00h

Local: Largo Zumbi dos Palmares

Endereço: Av. Loureiro da Silva, 730 - Cidade Baixa









Sábado (28/08):

Vacinação na Orla do Guaíba - 11h às 17h

Local: Usina do Gasômetro