Canoas realiza 'balada da vacina' para imunizar jovens

Durante 24 horas, entre a noite de sexta-feira (20), a madrugada e todo o dia deste sábado (21), a prefeitura de Canoas realiza a "Balada da Vacina" para imunizar jovens contra a Covid-19. Em formato drive-thru, mas tamém recebendo quem chega a pé, jovens a partir dos 19 anos foram recebidos por uma estrutura que lembra muito as festas frequentadas por público desta faixa etária.

Com luzes típicas de casas noturnas, performance de artistas locais e música tocada por nada menos que 16 DJs, profissionais da saúde aplicam primeiras doses das vacinas contra a Covid-19 entre as 20h de sexta e permanecerão até as 20h do sábado, ou até as doses acabarem.

Também foram distribuídos adesivos de incentivo à campanha de vacinação, que traziam recados como "vacina boa é no braço", "xô covid", "feliz e vacinado" e até brincando com a onda de fotos de pessoas vacinadas que domina as redes sociais na medida que a faixa etária da imunização vai diminuindo: "se não postar não faz efeito".

O bom-humor tem sido aliado da prefeitura na estratégia de divulgação da campanha. Muitos usuários do Twitter exaltaram a iniciativa do Poder Executivo: "a prefeitura de Canoas merece um prêmio por melhor campanha de vacinação", elogiou uma conta.

Bom-humor que, inclusive, foi usado para mandar um recado para os "sommeliers" de vacina - aquelas pessoas que querem escolher entre uma vacina de uma fabricante a outra:

Na moral, sommelier de vacina não tá com nada. TODAS as vacinas salvam vidas e a melhor é aquela que tá no teu braço. Blz? Te esperamos na Balada da Vacina, às 20h, no Parque Eduardo Gomes. pic.twitter.com/UXqEyVGeWD — Prefeitura de Canoas (@PrefCanoas) August 20, 2021

A orientação é que os veículos devem acessar a Rua Bartolomeu de Gusmão e seguir pela Rua Oliveira Viana para ingressar no local. Para se vacinar, basta apresentar documento de identidade com foto e CPF e comprovante de residência. Além disso, é necessário respeitar o intervalo mínimo de 14 dias para quem fez a vacina contra a gripe.

As apresentações musicais acontecem em parceria com a Associação Gaúcha de DJs (AGADJs). Entre as atrações, estão os DJs: Cabeção, Xaropinho, Dani Iima, Raffa Santos, Eddie Resende, Marcelo Vidal , Denis Puls, Edu Rocha, Mário Costa, Tino Ramires, Roger Dreissig, Jappa, Finna, Kinho, Denise Barcelos e Kinder. A bailarina Carini Pereira também participou com performances em dança. Todos os músicos e artistas são voluntários, sem pagamento de cachê.