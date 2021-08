Porto Alegre segue com vacinação contra Covid para pessoas com 19 anos no fim de semana

A vacinação contra a Covid-19 será mantida para todos os porto-alegrenses com 19 anos ou mais neste fim de semana. No sábado (21), haverá esquema especial no Auditório da Escola Júlio de Castilhos e na Unidade de Saúde Morro dos Sargentos. Já no domingo (22), a aplicação das doses será na Unidade Móvel de Saúde instalada no bairro Jardim Sabará.

A aplicação da primeira dose continua para os públicos já contemplados anteriormente na campanha: profissionais de saúde e de apoio à saúde, pessoas com deficiência a partir de 18 anos, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes (que estejam amamentando bebês com até 12 meses). Para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, a vacinação não ocorrerá no domingo.

A segunda dose estará disponível para quem recebeu quem recebeu AstraZeneca e Pfizer há pelo menos dez semanas e para todos que receberam a primeira dose de Coronavac há 28 dias. Não haverá segunda dose de Pfizer no Colégio Júlio de Castilhos no sábado. Para a D2, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Vacinação em Porto Alegre nesta fim de semana:

Sábado (21), das 9h às 17h:

Auditório da Escola Júlio de Castilhos (entrada pela rua Laurindo - bairro Santana)

Unidade de Saúde Morro dos Sargentos (rua Argemiro Ogando Corrêa, 330 - bairro Serraria)

Domingo (15), das 9h às 13h: