Taxa de ocupação das UTIs gaúchas recua para 59,7% nesta segunda-feira

A taxa de ocupação dos leitos de UTIs nos hospitais gaúchos segue reduzindo e nesta segunda-feira (16) chegou a 59,7%. Segundo boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 624 dos 2.025 pacientes acolhidos em 3.390 leitos de unidades de tratamento intensivo estão infectados pelo novo coronavírus. Desde meados de junho, o número tem ficado abaixo do que o de internos com outras doenças e pode estar associado ao avanço da vacinação no Estado.