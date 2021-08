Número de internados com Covid-19 no RS é o menor desde 10 de novembro

O Rio Grande do Sul registrou mais 4 mortes por Covid-19 neste domingo (15), segundo da Secretaria Estadual da Saúde (SES). No sábado, haviam sido notificados 28 falecimentos pela doença no Estado. Também foram confirmados 583 novos casos. Desde o início da pandemia, 1.390.756 pessoas foram contaminadas pelo vírus no Rio Grande do Sul, e 33.756 morreram em decorrência da doença.

A taxa de ocupação das UTIs em hospitais gaúchos caiu de 60,1% no sábado para 58,4% neste domingo, com 1.979 pacientes sendo atendidos em 3.390 leitos. Destes, 608 estão ocupados por pessoas com Covid-19, o menor número desde 10 de novembro de 2020, quando apenas 587 pessoas contaminadas estavam internadas no Estado. Outros 124 leitos estão usados por suspeitos de estarem com a doença. Por outro lado, 97% dos contaminados (1.347.864) conseguiu se recuperar, enquanto 9.042 ainda estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, já ocorreram 106.238 hospitalizações por conta da doença no RS.

De acordo com o boletim da SES, a incidência de casos é de 12.224 para cada 100 mil habitantes. Já a taxa média de mortalidade é de 296,7 casos para cada 100 mil pessoas.