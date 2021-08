Rio Grande do Sul registra mais de 1,5 mil novos casos de Covid-19 neste sábado

O Rio Grande do Sul registrou 28 mortes por Covid-19 neste sábado (14). Também foram confirmados 1.591 novos casos pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Desde o início da pandemia, 1.390.173 pessoas foram contaminadas pelo vírus e 33.752 morreram em decorrência da doença.

De acordo com o boletim da SES, a incidência de casos é de 12.218 para cada 100 mil habitantes. Já a taxa média de mortalidade para o mesmo volume de pessoas é de 296,7. Dentre os infectados no decorrer dos últimos 17 meses, 53% são do sexo feminino e 47%, masculino. Do número total, 37.284 são profissionais da Saúde, 27.895 são imigrantes e 1.897 são pessoas privadas de liberdade.

Já ocorreram 106.228 hospitalizações por conta da doença. Atualmente, a taxa de ocupação das UTIs em hospitais gaúchos é de 60,1%, com 2.036 pacientes sendo atendidos em 3.390 leitos. Destes, 612 estão com Covid-19. Por outro lado, a maioria dos contaminados (1.346.894) conseguiu se recuperar, enquanto 9.433 ainda estão em acompanhamento da doença.

Ainda conforme a SES, neste sábado ocorreram 105 notificações de positivados em Porto Alegre, 132 em Caxias do Sul, 30 em Canoas e 49 em Pelotas - citando os municípios com maior incidência de novos casos.