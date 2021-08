Porto Alegre retoma aplicação da segunda dose da Pfizer para população em geral

A partir da próxima segunda-feira (16), porto-alegrenses que receberam a primeira dose da vacina da Pfizer/Comirnaty há pelo menos dez semanas poderão completar o esquema vacinal. A imunização estará disponível para este grupo das 8h às 17h em quatro unidades de saúde: Bananeiras, IAPI, Tristeza e Passo das Pedras.

Porto Alegre recebeu, na manhã desta sexta-feira (13), mais de 17 mil doses de Pfizer/Comirnaty e Coronavac/Butantan, que serão utilizadas para aplicações de primeira e segunda dose.

Anteriormente, a segunda dose estava disponível apenas para grávidas e puéperas vacinadas com a primeira dose de Oxford/Aztrazeneca há mais de dez meses, por orientação do Governo Estadual de destinar as últimas remessas para este público específico. Com a chegada do novo lote, a imunização com Pfizer é retomada para a população em geral.