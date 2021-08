Rio Grande do Sul recebe quase 170 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta

O Rio Grande do Sul recebe 169.960 novas doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta-feira (13). A primeira, e maior, das duas remessas já está em posse da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

104.440 doses da Coronavac pousaram no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, por volta das 10h10 da manhã desta sexta. Para o início da noite, está prevista a chegada de uma remessa com 65.520 novas doses da Pfizer. O avião com o novo lote deve pousar na Capital gaúcha por volta das 18h35.

Também hoje, a SES começou a distribuir o lote de 44.460 doses de vacinas da fabricante Pfizer recebidas do Ministério da Saúde na quarta-feira (11). O lote de AstraZeneca com 63.250 que também chegou na quarta ficará reservado para aplicações futuras de D2.

As doses passaram a ser encaminhadas para as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs), por via terrestre, a partir das 10h30. Por via aérea, a entrega conta com o apoio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio da aeronave da Brigada Militar e do helicóptero da Polícia Civil, iniciou às 11h.

A esse lote da Pfizer serão somados os lotes de 39.530 de vacinas da fabricante Coronavac/Butantã e outro da Pfzer, de 38.610 doses, que estavam reservados na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, para aplicação de segundas doses de remessas anteriores.