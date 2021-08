Hospital de Clínicas busca voluntários para estudo com nova versão de vacina da AstraZeneca

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) está em busca voluntários para a execução de uma pesquisa que avalia uma forma modificada da vacina da famacêutica AstraZeneca contra o novo coronavírus. A nova versão do imunizante foi desenvolvida para ser eficaz contra a variante Beta no vírus Sars-Cov-2 (identificada primeiramente na África do Sul).

bit.ly/HCPAvacina Interessados em participar do estudo podem preencher o formulário disponível no linkou no site do hospital.

Podem participar do estudo pessoas com mais de 18 anos, independente de terem ou não contraído Covid-19 anteriormente. Quem já recebeu a vacina da AstraZeneca ou da Pfizer também pode integrar a pesquisa. Nesses casos, é prevista a aplicação de dose única. Quem ainda não foi vacinado contra o novo coronavírus receberá duas doses. Através de um sorteio, será aplicada a vacina em estudo (AZD2816) ou a vacina (AZD1222), já disponível na rede pública.