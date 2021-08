Mais de 1,34 milhão de pessoas já se recuperaram da Covid-19 no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul tem registro de 1.344.236 pessoas recuperadas da Covid-19. O número de infectados em acompanhamento é de 9.199 (1% do total de casos). Com o registro de novas 1.985 notificações da doença, o Estado totaliza 1.387.232 casos confirmados nesta quinta-feira (12), sendo que, deste total, 33.703 pessoas não resistiram e vieram a óbito.

Conforme dados do boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos está em 61,3%. Ao todo, 628 dos 2.079 pacientes internados em 3.390 leitos de unidades de tratamento intensivo são portadores do novo coronavírus.

Dentre os infectados pela doença no Estado nos últimos 17 meses, 37.226 são profissionais da Saúde. Outro grupo que teve alto volume de contaminação foi o de imigrantes, com 27.883 casos. A Capital soma 168,6 mil casos desde março de 2020. Nesta quinta-feira, a cidade com maior volume de notificações de novos casos foi São Leopoldo (196). Caxias do Sul (153) e Pelotas (101) também registraram mais de uma centena de casos.