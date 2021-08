Com 1.843 novos casos, Rio Grande do Sul registra 38 mortes por Covid-19 nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (11), foram confirmados 1.843 novos casos e mais 38 mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul, totalizando 1.385.669 infectados e 33.669 vítimas fatais da doença desde março de 2020. Segundo o boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a incidência é de 295,9 óbitos e 12.179,3 contaminados a cada 100 mil habitantes.

O maior volume de registros de novos casos confirmados nesta quarta-feira ocorreu nas cidades de Pelotas e São Leopoldo, com 171 e 139 notificações, respectivamente. Porto Alegre teve registros de outros seis óbitos e mais 96 infectados com o novo coronavírus. O índice de mortalidade na Capital supera a média do Estado, com 362.3 vítimas fatais da doença a cada 100 mil habitantes.

Ainda de acordo com o balanço do governo, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos está em 60,8%, com 3.390 leitos voltados ao atendimento de 2.061 pacientes em estado grave. Destes, 646 seguem em tratamento intensivo contra a Covid-19.