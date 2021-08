Porto Alegre vacina pessoas com 24 anos nesta quarta e 23 na quinta-feira

A vacinação contra a Covid-19 será ampliada para pessoas com 24 anos ou mais nesta quarta-feira (11) em Porto Alegre. Na quinta (12), o público-alvo será a população com 23 anos ou mais. A aplicação das doses estará disponível em 12 unidades e saúde, no novo ponto de vacinação no Shopping Total e nos drive-thrus do Big Barra Shopping Sul e do Shopping Bourbon Wallig.

É possível agendar a vacinação com a primeira dose por meio do aplicativo 156+POA. O agendamento está disponível em seis unidades de saúde: Morro Santana, Tristeza e São Carlos, no período noturno; Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém e Passo das Pedras I, no período diurno.

Para quem busca completar o quadro vacinal com a segunda dose da Oxford/AstraZeneca (após 10 semanas da primeira aplicação), é preciso ir a um dos 32 postos de saúde ou a uma das 15 farmácias parceiras da prefeitura da Capital (veja abaixo). Quanto aos porto-alegrenses que receberam a D1 da Coronavac/Butantan, 12 unidades de saúde vão estar aplicando a D2 para quem tomou a primeira vacina do Instituto há 28 dias.

Não haverá aplicação de segunda dose Pfizer, pois não existem pessoas com doses com prazos determinados para o período. Segundo determinação do Ministério da Saúde, desde 14 de junho o intervalo entre a primeira e segunda dose do imunizante Pfizer é de dez semanas.

Vacinação em Porto Alegre nesta quarta-feira (11):

Primeira dose:

12 unidades de saúde, das 8h às 17h

• Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - bairro Restinga

• Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – bairro Sarandi

• Belém Novo - Rua Florêncio Farias, 195 – bairro Belém Novo

• Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - bairro Camaquã

• Glória - Av. Prof. Oscar Pereira, 3229 - bairro Glória

• IAPI - Rua Três de Abril, 90 - bairro Passo das Pedras

• Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - bairro Santa Tereza

• Modelo - no Colégio Júlio de Castilhos (acesso pelo estacionamento, na rua Laurindo)

• Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - bairro Protásio Alves

• Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - bairro Santa Cecília

• Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – bairro Centro

• São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - bairro Partenon

Shopping Total - Av. Cristóvão Colombo, 545 - bairro Floresta

Drive-thru do Shopping Bourbon Wallig - Av Grécia, 1.500 - Bairro Cristo Redentor

Drive-thru do Big Barra Shopping Sul - Acesso pela Av. Diário de Notícias, 300 - Cristal

App 156+POA (agendas para as unidades Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém e Passo das Pedras I) - das 9h às 16h, Passo das Pedras I das 7h às 17h.

App 156+POA (agendas para as unidades São Carlos, Morro Santana e Tristeza) - das 18h às 21h

Segunda dose da Coronavac:

12 unidades de saúde , das 8h às 17h

App 156+POA (agendas para as unidades Bananeiras, Chácara da Fumaça e Cristal), das 18h às 21h

Segunda dose da AstraZeneca:

32 unidades de saúde 15 farmácias parceiras , das 8h às 17h, Shopping Total, das 9h às 17h, e, das 9h às 17h

App 156+POA (agendas para as unidades Belém Novo, Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém, Santo Alfredo, São Cristóvão e Vila Jardim), das 10h às 19h

Segunda dose da Pfizer/BioNTech: