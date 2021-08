Rio Grande do Sul conta com mais de 1,379 milhão de casos de Covid-19

O número de casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul aumentou nesta sexta-feira (06), quando ocorreram mais 3.610 registros de positivados com a doença. Com isso, o Estado já conta com 1.379.224 contaminados, somando as notificações dos 497 municípios desde março do ano passado. Destes, 1.336.244 (97%) já se recuperaram e outros 9.353 (1%) seguem em acompanhamento.

Segundo o boletim diário da Secretaria Estadual da Saúde (SES), em todo território gaúcho a média é de 12.122 contaminados para cada 100 mil habitantes. Do total de infectados pelo novo coronavírus, 8% necessitaram de hospitalização por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Foram 105.504 hospitalizações nos últimos 17 meses.

A doença tem matado 294,7 pessoas a cada 100 mil em todo o Estado, e - com o registro de 37 óbitos nesta sexta, - o novo coronavírus já responde por 33.533 vítimas fatais em solo gaúcho.

Ainda conforme o boletim da SES, nas UTIs a ocupação está em 62,4%. Do total de 3.390 leitos disponíveis, 699 estão ocupados por internos positivados para a Covid-19. Este patamar é inferior ao de fevereiro (que até então era o mais baixo, com 781 internos com a doença) e remete ao sucesso do avanço da vacinação para mitigar casos graves.

Em Porto Alegre, a doença já atingiu mais de 168 mil pessoas, e vitimou um total de 5.349 indivíduos. Nesta sexta, a Capital registrou 208 novos casos e seis óbitos por conta do novo coronavírus.