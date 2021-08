Após surto de Covid-19, Hospital Conceição suspende visitas e restringe emergência

O Hospital Conceição, em Porto Alegre, suspendeu as visitas por tempo indeterminado, a realização de cirurgias eletivas e novas internações após a confirmação de um surto de Covid-19 no local. A emergência do hospital irá atender somente os casos graves enviados pelo Samu.

Segundo a coordenadora do Serviço de Epidemiologia do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Ivana Varella, foram confirmados 24 casos de transmissão, de provável aquisição dentro do hospital, e mais sete enfermeiras.

Nos últimos dias, os números de casos positivos vem aumentando, de acordo com a médica. O GHC recebia 1 a 2 pacientes e, nos últimos dias, o número subiu para seis. As internações por Covid-19 também aumentaram.

O surto apresenta "características de transmissibilidade rápida", e isso preocupa a instituição, por conta da possibilidade de ação da variante delta, que é mais transmissível e que já teve casos no Rio Grande do Sul.

Foram coletadas amostras que serão encaminhadas à Fiocruz para checagem da variante delta. Ainda não há a confirmação do resultado dessas análises.

Gabinete de Gerenciamento de Crise do GHC realiza reunião extraordinária

Após tomar conhecimento do surto de Covid-19, o Gabinete de Gerenciamento de Crise do GHC, reuniu-se na manhã desta sexta-feira (6), para decidir sobre as ações que deverão ser tomadas.

Após relato do Controle de Infecção Hospitalar e do Núcleo de Epidemiologia do Hospital Conceição, ficou decidido o que segue:

- Estão suspensas as visitas por tempo indeterminado no Hospital Conceição;

- Estão temporariamente suspensos os exames ambulatoriais no Hospital Conceição, como endoscopia, tomografia, medicina nuclear, etc;

- A Emergência do Hospital Conceição atenderá somente casos graves, enviados pelo SAMU;

- As cirurgias eletivas estão suspensas no Hospital Conceição por 15 dias, exceto casos graves e cirurgias oncológicas;

- As novas internações estão suspensas no Hospital Conceição até que se controle os surtos;

- Demais medidas de controle estão sendo tomadas em conjunto com as Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal;

- Oficiar o gestor municipal e estadual das decisões deste gabinete de gerenciamento de crise.