Pessoas com 27 anos podem se vacinar contra Covid nesta quinta em Porto Alegre

Dando sequência ao avanço nas faixas etárias contempladas na vacinação contra Covid-19, Porto Alegre vacinará, a partir desta quinta-feira (5), homens e mulheres com 27 anos ou mais. Ao todo, 12 unidades de saúde estarão aplicando primeiro dose. Não haverá atendimento em drives-thrus.

Através do aplicativo 156+POA, é possível realizar o agendamento em seis unidades: Morro Santana, Tristeza e São Carlos, no período noturno; Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém e Passo das Pedras I, no período diurno.

Para quem busca completar o quadro vacinal com a segunda dose da Oxford/AstraZeneca (após 10 semanas da primeira aplicação), bastar ir a um dos 32 postos de saúde ou a uma das 21 farmácias parceiras da prefeitura de Porto Alegre. Quanto aos porto-alegrenses que receberam a D1 da Coronavac/Butantan, 20 postos de saúde vão estar aplicando a D2 para quem tomou a primeira vacina do instituto há 28 dias.

Em relação ao imunizante da Pfizer/BioNTech, a aplicação da segunda dose ocorrerá apenas para grávidas e puérperas (mulheres que realizaram parto há 40 dias no mínimo e 45 no máximo). O motivo, segundo a prefeitura, está atrelado ao não agendamento para esta quinta de outras pessoas que já receberam a primeira dose.

Porto Alegre registrou o menor número de internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 13 meses. Diante da progressão nas faixas etárias na vacinação contra o novo coronavírus na Capital,

O quê: primeira dose contra a Covid-19

Público: pessoas com 27 anos ou mais; profissionais de saúde e de apoio à saúde; pessoas com deficiência a partir de 18 anos; pessoas com comorbidades a partir de 18 anos; funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior; gestantes e puérperas, cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência permanente, lactantes (que estejam amamentando bebês com até 12 meses) e adolescentes com comorbidades a partir de 12 anos.

Onde: 12 unidades de saúde

Horário: 8h às 17h

Endereços: confira no link

Onde: App 156+POA (agendas para as unidades São Carlos, Morro Santana e Tristeza)

Horário: 18h às 21h (noturno)

Onde: App 156+POA (agendas para as unidades Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém e Passo das Pedras I)

Horário: das 9h às 16h, Passo das Pedras I (das 7h às 17h).

O quê: segunda dose da Coronavac/Butantan

Público: pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias

Onde: 20 unidades de saúde

Horário: 8h às 17h

Endereços: confira no link

Onde: App 156+POA (agendas para as unidades Bananeiras, Chácara da Fumaça, Cristal e São Cristóvão)

Horário: 18h às 21h

O quê: segunda dose da Oxford/AstraZeneca

Público: pessoas que receberam a primeira dose há dez semanas

Onde: 32 unidades de saúde e 21 farmácias parceiras

Horário: 8h às 17h (nas unidades de saúde) e das 9h às 17h (nas farmácias parceiras)

Endereços: confira no link

Onde: App 156+POA (agendas para as unidades Belém Novo, Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém, Santo Alfredo, São Cristóvão e Vila Jardim)

Horário: 10h às 19h

O quê: segunda dose da Pfizer/BioNTech